26/04/19
JIM PETERIK & WORLD STAGE
Winds Of Change
26/04/19
TANK
Re-Ignition
26/04/19
LEVERAGE
Determinus
26/04/19
TEN
Opera Omnia - The Complete Works
26/04/19
LOST IN KIEV
Persona
26/04/19
NORSEMEN
Bloodlust
26/04/19
VAURA
Slabes
26/04/19
ARSTIDIR LIFSINS
Saga á tveim tungum I: Vápn ok viðr
26/04/19
THE DAMNED THINGS
High Crimes
26/04/19
PARAGON
Controlled Demolition
24/04/19
EKTOMORF + GUESTS TBA
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
24/04/19
WRONG (USA) + COILGUNS + GUEST TBA
TBA - PERUGIA
25/04/19
MARK BOALS + GUESTS
LET IT BEER - ROMA
26/04/19
NACHTMAHR + GUESTS TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA
26/04/19
MARK BOALS + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
27/04/19
FRONTIERS ROCK FESTIVAL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
27/04/19
NACHTMAHR + GUESTS TBA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
27/04/19
MORTADO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
27/04/19
CRADLE OF FILTH + THE SPIRIT
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
27/04/19
NECRODEATH
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)