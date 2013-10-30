08/04/19
BLACK LUNG
Ancients
12/04/19
TRONOS
Celestial Mechanics
12/04/19
THE MACHINIST
Confidimus In Morte
12/04/19
KETZER
Cloud Collider
12/04/19
XAON
Solipsis
12/04/19
ICED EARTH
Enther the Realm (ristampa)
12/04/19
NUMENOREAM
Adore
12/04/19
INCULTER
Fatal Visions
12/04/19
MONKEY3
Sphere
12/04/19
SACRILEGIA
Beyond the Fouler’s Snare
08/04/19
JUNGLE ROT + ULTRA VIOLENCE
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
08/04/19
VICIOUS RUMORS + AIR RAID + MAGISTARIUM
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
09/04/19
JUNGLE ROT + ULTRA VIOLENCE + GRIND ZERO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
09/04/19
VICIOUS RUMORS + AIR RAID + MAGISTARIUM
LET IT BEER - ROMA
10/04/19
KISSIN` DYNAMITE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
10/04/19
VICIOUS RUMORS + AIR RAID + MAGISTARIUM + GUESTS TBA
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
11/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
12/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
12/04/19
GAMA BOMB + INJURY + NATIONAL SUICIDE + MORTAL VIOLENCE
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
12/04/19
FUROR GALLICO
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)