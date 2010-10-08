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PIKA FUTURE CLUB - VERONA

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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
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WAYFARER + ENTROPIA
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SCUMM - PESCARA
GRUPPI
TUBE CULT FEST - DAY 1:

WAYFARER (USA)
ENTROPIA (PL)
IMPURE WILHELMINA (CH)
THE MARIGOLD (IT)
OREYEON (IT)
THE BLANK CANVAS (IT)
DRESDEN WOLVES (MEX)
NOTE
Per prenotare il proprio biglietto occorre inviare una e-mail a tubecultfest@gmail.com. Questi gli ingressi:

Venerdì 19 aprile = 10 €
Sabato 20 aprile = 10 €
Abbonamento due giorni = 15 €
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