30/03/19
DWARROWDELF
Of Dying Lights
05/04/19
OLTRETOMBA
The Horror - Figure del Terrore
05/04/19
WORMWITCH
Heaven That Dwells Within
05/04/19
EXUMER
Hostile Defiance
05/04/19
WASTE OF SPACE ORCHESTRA
Syntheosis
05/04/19
THE QUIREBOYS
Amazing Disgrace
05/04/19
BRANT BJORK
Jacoozzi
05/04/19
LATITUDES
Part Island
05/04/19
NECRODEATH
Defragments of Insanity
05/04/19
DRUDKH
Few Lines in Archaic Ukrainian
30/03/19
ARCTURUS + SHORES OF NULL + PARODOS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
30/03/19
A MELODIC ROCK NIGHT
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
30/03/19
FOLKSTONE
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
30/03/19
ELDRITCH + DGM + SAILING TO NOWHERE + CHAOSM
LEGEND CLUB - MILANO
30/03/19
STRANA OFFICINA
JAILBREAK - ROMA
30/03/19
ENIO NICOLINI AND THE OTRON
BIZARRE - PESCARA
30/03/19
SOUTHERN STEELS
GIANNIBAR - SPONGANO (LE)
30/03/19
LAMBSTONE
SUPERNOVA - TUORO SUL TRASIMENO (PG)
31/03/19
LAIBACH
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
31/03/19
ELDRITCH + DGM + SAILING TO NOWHERE + GUESTS
WISHLIST CLUB - ROMA