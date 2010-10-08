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09/04/19
JUNGLE ROT + ULTRA VIOLENCE + GRIND ZERO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

09/04/19
VICIOUS RUMORS + AIR RAID + MAGISTARIUM
LET IT BEER - ROMA

10/04/19
KISSIN` DYNAMITE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

10/04/19
VICIOUS RUMORS + AIR RAID + MAGISTARIUM + GUESTS TBA
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

11/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

12/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/04/19
GAMA BOMB + INJURY + NATIONAL SUICIDE + MORTAL VIOLENCE
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

12/04/19
FUROR GALLICO
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)

12/04/19
FOLKSTONE
ORION - ROMA

12/04/19
SEVENTH WONDER + HIDDEN LAPSE + HELIKON
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
DETTAGLI EVENTO
NECRODEATH
19/04/2019
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
GRUPPI
NECRODEATH
NOTE
Double anniversary tour 2019: tournée dedicata al trentennale di Fragments of Insanity e al ventennale di Mater of All Evil: sarà pertanto portata dal vivo la maggior parte dei brani contenuti in questi due lavori.
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08/04/2019 - 18:32
BLUE OYSTER CULT: pronti per il primo disco di inediti dopo quasi venti anni
05/04/2019 - 18:10
FLESHGOD APOCALYPSE: online i lyric video di ''Carnivorous Lamb''
05/04/2019 - 18:06
MORK: ascolta la nuova ''I Flammens Favn''
08/04/2019 - 14:47
DEVILDRIVER: tornano in Italia a settembre
06/04/2019 - 15:31
ORIGIN: ascolta l'inedita ''Infestation''
05/04/2019 - 17:09
WHITESNAKE: disponibile una nuova traccia
04/04/2019 - 17:35
SEAR BLISS: ecco il video di ''Seven Springs''
06/04/2019 - 10:34
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05/04/2019 - 18:14
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07/04/2019
Live Report
STIGE + INFERNALIA
Bandidos Place, Messina, 30/03/2019
08/10/2010
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# 9 - Metallica, Milano, 1992
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02/11/2013
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Metallica 3D - Through the Never, 29-30/10/2013
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