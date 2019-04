DETTAGLI EVENTO NECRODEATH + STRANA OFFICINA + GUESTS 20/04/2019 ARCI TOM - MANTOVA GRUPPI

ACCIAIO ITALIANO FESTIVAL - NONA EDIZIONE:



NECRODEATH +

STRANA OFFICINA +

GUESTS TBA NOTE

Necrodeath - Double anniversary tour 2019: tourne dedicata al trentennale di Fragments of Insanity e al ventennale di Mater of All Evil: sar pertanto portata dal vivo la maggior parte dei brani contenuti in questi due lavori.