23/04/19
LUCE D`INVERNO
Ljetzan
26/04/19
NORSEMEN
Bloodlust
26/04/19
LOST IN KIEV
Persona
26/04/19
CHEVALIER
Destiny Calls
26/04/19
IMMINENCE
Turn The Light On
26/04/19
PARAGON
Controlled Demolition
26/04/19
THE DAMNED THINGS
High Crimes
26/04/19
VAURA
Slabes
26/04/19
DARK HERESY
Abstract Principles Taken To Their Logical Extremes
26/04/19
DEEP SUN
Das Erbe Der Welt
20/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
DAGDA - RETORBIDO (PV)
20/04/19
ATLAS PAIN
LEGEND CLUB - MILANO
20/04/19
ENTOMBED A.D. + DISTRUZIONE + ULVEDHARR
TRAFFIC CLUB - ROMA
20/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
BLOOM - MEZZAGO (MB)
20/04/19
ACCIAIO ITALIANO
ARCI TOM - MANTOVA
20/04/19
ZAUM + GUESTS
MAMIWATA - PESCARA
20/04/19
FARNARU METAL FEST
L'ISOLA CHE NON C'E' - ALESSANO (LE)
21/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
BLUEMOON - VERONA
21/04/19
WRONG (USA) + COILGUNS + GUEST
EKIDNA - CARPI (MO)
21/04/19
ENTOMBED A.D. + GUEST
CUEVAROCK - CAGLIARI