      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Devin Townsend
Empath
Demo

The Core
Flesh and Bones
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/05/19
STORMCROW
Face the Giant

14/05/19
SWEET OBLIVION
Sweet Oblivion

14/05/19
X-PLICIT
Like A Snake

17/05/19
RAMMSTEIN
Rammstein

17/05/19
RESTLESS SPIRITS
Restless Spirits

17/05/19
FIRST SIGNAL
Line Of Fire

17/05/19
HEAVY LOAD
Death Or Glory (reissue)

17/05/19
FULL OF HELL
Weeping Choir

17/05/19
DOOL
Love Like Blood (EP)

17/05/19
OCTOBER TIDE
In Splendor Below

CONCERTI

12/05/19
DARE
LEGEND CLUB - MILANO

12/05/19
SYMPHONY X
ORION - ROMA

12/05/19
ISOLA ROCK (day 2)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)

12/05/19
AGENT STEEL (ANNULLATO!)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

14/05/19
SYMPHONY X
ALCATRAZ - MILANO

14/05/19
BRUJERIA + VENOMOUS CONCEPT + AGRESSION + SANGRE
TRAFFIC CLUB - ROMA

14/05/19
ANTI-FLAG + GUEST TBA
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

15/05/19
I AM MORBID + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

15/05/19
AGENT STEEL (ANNULLATO!)
CIRCUS - SCANDICCI (FI)

15/05/19
BRUJERIA + VENOMOUS CONCEPT + AGRESSION + SANGRE
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)
DETTAGLI EVENTO
NECRODEATH
18/05/2019
OFFICINE SONORE - VERCELLI
GRUPPI
NECRODEATH
NOTE
Double anniversary tour 2019: tournée dedicata al trentennale di Fragments of Insanity e al ventennale di Mater of All Evil: sarà pertanto portata dal vivo la maggior parte dei brani contenuti in questi due lavori.
ULTIMI COMMENTI
12/05/2019 - 11:38
BATUSHKA: Il primo brano dal prossimo album è ''Pecn' I''
11/05/2019 - 16:07
ARCH/MATEOS: presentato un nuovo video
12/05/2019 - 11:29
MEGADETH: in studio per il prossimo album
08/05/2019 - 10:09
SUNN O))): disponibile lo streaming integrale di ''Life Metal''
11/05/2019 - 16:09
SUHNOPFER: ascolta lo streaming integrale del nuovo album
11/05/2019 - 11:52
NAD SYLVAN: ascolta in singolo ''I Am The Sea''
08/05/2019 - 18:24
TOOL: annunciata la data di pubblicazione del loro nuovo album
11/05/2019 - 13:52
NOCTURNAL BREED: copertina e tracklist di 'We Only Came for the Violence'
11/05/2019 - 11:13
MAMMOTH GRINDER: ascolta il nuovo EP
09/05/2019 - 21:13
H.E.A.T: a giugno il DVD 'Live at Sweden Rock Festival', ecco un estratto
ULTIMI COMMENTI
27/02/2019
Articolo
HOLLYBLOOD
# 23 – Lords of Chaos
09/05/2019
Articolo
IL RITORNO DELLE TAPES: SOUNDTRACK FOR THE CASSETTE GENERATION
Con un contributo di Paolo Bandera
29/04/2019
Articolo
HEAVY METAL
La storia mai raccontata, Vol.1 - 1984-1986
25/09/2010
Articolo
JOHN BONHAM
Bonzo e la bestia
01/05/2019
Articolo
SINE QUA NON
# 28 - 'Walls of Jericho' e 'Visions'
ULTIMI COMMENTI
82
75
81
80
100
78
64
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     