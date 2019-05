DETTAGLI EVENTO NECRODEATH 18/05/2019 OFFICINE SONORE - VERCELLI GRUPPI

NECRODEATH NOTE

Double anniversary tour 2019: tournée dedicata al trentennale di Fragments of Insanity e al ventennale di Mater of All Evil: sarà pertanto portata dal vivo la maggior parte dei brani contenuti in questi due lavori.