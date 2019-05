DETTAGLI EVENTO NECRODEATH + GUESTS 25/05/2019 JAILBREAK - ROMA https://www.facebook.com/events/1111235889081415/ GRUPPI

NECRODEATH +

RESUMED +

ENEMYNSIDE +

SHOCKPROOF NOTE

Double anniversary tour 2019: tournée dedicata al trentennale di Fragments of Insanity e al ventennale di Mater of All Evil: sarà pertanto portata dal vivo la maggior parte dei brani contenuti in questi due lavori.



Apertura porte ore 20.00

Inizio concerti ore 21.00



Ingresso 10 euro