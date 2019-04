DETTAGLI EVENTO BUS 666 FEST 13/04/2019 PARMA https://www.facebook.com/events/349812195609372 GRUPPI

DESASTER (unica data in Italia)

DISTRUZIONE

WHISKEY RITUAL (Release party del nuovo album Black Metal Ultras)

HELLISH GOD

BLACK RAGE

NOTE

ore 16.00- ritrovo al Circolo Mu

ore 16.45 -partenza con il bus 666

ore 17.15 -tappa al Sliver Music Studio con concerto dei Black Rage

ore 18.30 -tappa al Circolo Zerbini con concerto di Hellish God

ore 19.25- tappa al Circolo Mc Queen

ore 21.00 -ritorno al Circolo Mu per la cena a buffet

ore 22.00- concerto Whiskey Ritual

ore 23.00- concerto Distruzione

ore 00.00- concerto Desaster



Al termine dei concerti Dj set old school di Dimitri Corradini



BIGLIETTI



Early Ticket Pacchetto Bus 666

Per i primi 60 partecipanti che acquisteranno il biglietto la quota di partecipazione è di 25 euro (+ spese di commissione) a persona.



Ticket Pacchetto Bus 666

Il prezzo del biglietto è di 30 euro (+ spese di commissione) a persona



Il pacchetto Bus 666 comprende: tragitto su bus con autista + shots nelle tappe bar + una consumazione e buffet+ pacchetto completo per tutti i concerti



L’ingresso solo per il concerto finale, per chi non partecipa al giro completo, è di 18 euro direttamente alla cassa il giorno dell'evento.



Nei locali Mc Queen, Circolo Mu e Circolo Zerbini l'ingresso è riservato ai soci Arci