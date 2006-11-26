      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Soen
Lotus
Demo

BlurryCloud
Pedesis
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/02/19
AVANTASIA
Moonglow

15/02/19
CREMATORY STENCH
Grotesque Deformities

15/02/19
STEEL RAISER
Acciaio

15/02/19
VANIR
Allfather

15/02/19
DEPARTURE CHANDELIER
Antichrist Rise to Power

15/02/19
VAREGO
I, Prophetic

15/02/19
DEATH WORSHIP
End Times

19/02/19
ONIROPHAGUS
Endarkenment (Illumination Through Putrefaction)

19/02/19
EVIL CONSPIRACY
Evil Comes

20/02/19
DOOMBRINGER
Walpurgis Fires

CONCERTI

13/02/19
STEVEN WILSON
AUDITORIUM MANZONI - BOLOGNA

13/02/19
PARKWAY DRIVE + KILLSWITCH ENGAGE + THY ART IS MURDER
ALCATRAZ - MILANO

14/02/19
STEVEN WILSON
TEATRO CREBERG - BERGAMO

15/02/19
WHITE SKULL + DEVIOUS MINE + YOUR NEXT MISTAKE
DEFRAG - ROMA

16/02/19
OBSCURA + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

16/02/19
P.O.D. + GUESTS
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

16/02/19
MICHALE GRAVES
OFFICINE SONORE - VERCELLI

16/02/19
PROSPECTIVE
REWORK CLUB - PERUGIA

16/02/19
WHITE SKULL + CHRONOSFEAR + ICY STEEL
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

16/02/19
ELECTROCUTION + BLACK RAGE + ULTERIOR
THE FACTORY - AZZANO (VERONA)
DETTAGLI EVENTO
OPERA IX + ASHEN FIELDS
22/02/2019
CIRCOLO ARCI ZIGGY - TORINO
GRUPPI
OPERA IX
ASHEN FIELDS
NOTE
Venerdì 22 febbraio 2019
@Circolo Arci Ziggy - Torino
via Madama Cristina, 66

Apertura porte ore 21.00
Ingresso 10 euro riservato ai soci Arci

A seguire, DJ Set a cura di Ruben Roll e Ziggy Club.
ULTIMI COMMENTI
13/02/2019 - 18:10
ESOTERIC: ad aprile in studio per il nuovo album
12/02/2019 - 16:22
NANOWAR OF STEEL: presentato il lyric video di ''Ironmonger''
08/02/2019 - 11:50
DREAM THEATER: ascolta il singolo ''Paralyzed''
13/02/2019 - 16:10
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO: in arrivo il nuovo ''Transiberiana''
09/02/2019 - 11:59
SACRED REICH: in studio per registrare il nuovo album
12/02/2019 - 21:06
EXTREMA: nel roster della Rockshots Records
12/02/2019 - 10:01
TURISAS: annunciati alcuni cambi di lineup per il prossimo tour
12/02/2019 - 19:16
EXUMER: svelati tutti i dettagli del nuovo album ed un nuovo brano
11/02/2019 - 18:01
EXHORDER: iniziate le registrazioni del nuovo disco
07/02/2019 - 22:01
PROFANATICA: firmato un contratto per Season of Mist
ULTIMI COMMENTI
26/11/2006
Articolo
DEATH SS
La biografia
31/01/2019
Articolo
METALLIZED CHARTS 2018
Redazione B ''Progressive Rock, Progressive Metal, Metalcore''
12/02/2019
Articolo
METALLIZED CHARTS 2018
Redazione A "Hard Rock"
02/02/2019
Articolo
METALLIZED CHARTS 2018
Redazione B ''Death Metal, Grind, Brutal''
07/02/2019
Live Report
KIKO LOUREIRO
Crossroads Live Club - Roma - 02/02/2019
ULTIMI COMMENTI
62
79
89
72
85
89
80
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     