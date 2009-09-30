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RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
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RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

13/03/19
MANTICORA + GUESTS
BARRIO'S CLUB - MILANO

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PESTILENCE + GUESTS
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

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TRAFFIC CLUB - ROMA

15/03/19
RESONANCE FEST (day 1)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

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CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

15/03/19
PINO SCOTTO + GUESTS
LET IT BEER - ROMA

15/03/19
WHITE SKULL + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

16/03/19
RIVERSIDE
LARGO VENUE - ROMA
DETTAGLI EVENTO
GEORGE KOLLIAS
25/03/2019
BELLOTS PUB - CAPPELLA CANTONE (CR)
https://www.facebook.com/events/2193981257489328/?active_tab=discussion
GRUPPI
GEORGE KOLLIAS
NOTE
Inizio masterclass ore 21.00
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FLESHGOD APOCALYPSE: rivelati i dettagli del nuovo album, ecco il video di 'Sugar''
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VENOM: in arrivo un box set celebrativo per i quarant'anni della band
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ANATHEMA: due date in Italia a giugno
09/03/2019 - 12:47
SOILWORK: presentato il live video di ''Stålfågel''
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LORD VICAR: tornano a maggio con 'The Black Powder'
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EXTREMA: svelati i dettagli del nuovo disco ed un singolo
08/03/2019 - 17:20
ONSLAUGHT: il video del singolo ''A Perfect Day To Die''
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WHITE SKULL: live il 15 marzo a Verona per il trentennale
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L.A. GUNS: presentano il video di ''Rage''
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GJENDOD: in streaming tutto il nuovo album
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# 23 – Lords of Chaos
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#75 – Nemoralia – Ulver
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