08/11/19
GRAVE PLEASURES
Doomsday Roadburn (Live At Roadburn Festival 2018)
08/11/19
HIDEOUS DIVINITY
Simulacrum
08/11/19
AGNOSTIC FRONT
Get Loud!
08/11/19
HAVE A NICE LIFE
Sea of Worry
08/11/19
SLAYER
The Repentless Killogy (Live at the Forum in Inglewood, CA)
08/11/19
TYKETTO
Strenght In Numbers Live
08/11/19
EDGE OF PARADISE
Universe
08/11/19
SCHAMMASCH
Hearts of No Light
08/11/19
ADE
Rise of the Empire
08/11/19
WORK OF ART
Exhibits
05/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
05/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
ESTRAGON CLUB (PARCO NORD)- BOLOGNA
05/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
TRAFFIC CLUB - ROMA
05/11/19
INGLORIOUS + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
05/11/19
JETHRO TULL
TEATRO VERDI - FIRENZE
06/11/19
ANNIHILATOR + ARCHER NATION
LEGEND CLUB - MILANO
06/11/19
LACUNA COIL + ELUVEITIE + INFECTED RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
06/11/19
THE EXPLOITED + MAID OF ACE
LAST ONE TO DIE - CARAMAGNA (TO)
06/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
07/11/19
SWALLOW THE SUN + OCTOBER TIDE + OCEANWAKE
TRAFFIC CLUB - ROMA