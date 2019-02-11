21/02/19
LARSEN
Tiles
21/02/19
FM
The Italian Job
22/02/19
WEST BOUND
Volume I
22/02/19
DEAD WITCHES
The Final Exorcism
22/02/19
DEMON HEAD
Hellfire Ocean Void
22/02/19
SPIRITS OF FIRE
Spirits Of Fire
22/02/19
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The Eighth Mountain
22/02/19
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22/02/19
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21/02/19
OPERATION MINDCRIME + GUEST
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SANTOMATO LIVE CLUB - PISTOIA
22/02/19
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22/02/19
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FUCKSIA - ROMA
22/02/19
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KILLJOY - ROMA
22/02/19
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CIRCOLO ARCI ZIGGY - TORINO
22/02/19
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22/02/19
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22/02/19
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23/02/19
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ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)