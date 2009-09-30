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OVERKILL + GUESTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA

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MAGAZZINI GENERALI - MILANO

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MATERDEA + LEGACY OF SILENCE + CALICO JACK + ATHESIS
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09/03/19
PROSPECTIVE
SPAZIO ECO - BOLOGNA

11/03/19
KORPIKLAANI + TURISAS + TROLLFEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

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RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

13/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA

13/03/19
MANTICORA + GUESTS
BARRIO'S CLUB - MILANO
DETTAGLI EVENTO
HELLUCINATION + GUESTS
23/03/2019
EVOL LIVE CLUB - ROMA
https://www.facebook.com/events/2314155745574291
GRUPPI
HELLUCINATION +
BRVMAK +
BLACK RAGE +
GIGANTOMACHIA
NOTE
Sabato 23 marzo 2019
@Evol Live Club - Roma
via dei Lucani, 22

Ingresso 5 euro
Inizio serata ore 20.00
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