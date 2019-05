DETTAGLI EVENTO ROCK TEMPLE FESTIVAL 08/06/2019 DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO) https://www.facebook.com/events/361020461420368/ GRUPPI

ROCK TEMPLE FESTIVAL - seconda edizione:



TOBY HITCHCOCK

91 SUITE

WHEELS OF FIRE

LIONVILLE

DALE SANDERS NOTE



Biglietti:

Prevendita ufficiale sul sito di Rock Temple: 27 euro

Prezzo all'ingresso: 30 euro



Pacchetto vip: limtato a sole 15 persone: 69 euro. Dettagli: 1 biglietto, ingresso anticipato con meet & greet e sessione di autografi/foto con tutti gli artisti della serata, 1 maglietta del festival, VIP pass esclusivo da indossare, sconto del 10% per tutti gli acquisti effettuati allo stand di Rock Temple durante l'evento, cena a buffet, 1 drink incluso. Disponibile in esclusiva su www.rocktemple.it, e acquistabile entro e non oltre il 31 maggio 2019.



Per maggiori info contattare bmagency@burningmindsgroup.com