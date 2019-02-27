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19/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

19/04/19
AUTHOR & PUNISHER + LINGUA IGNOTA
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

19/04/19
ENTOMBED A.D. + DISTRUZIONE + ULVEDHARR + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

19/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
SCUMM - PESCARA

19/04/19
NECRODEATH
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

19/04/19
RAW POWER + GUESTS
IL CONTRO - PRATO

20/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
DAGDA - RETORBIDO (PV)

20/04/19
ATLAS PAIN
LEGEND CLUB - MILANO

20/04/19
ENTOMBED A.D. + DISTRUZIONE + ULVEDHARR
TRAFFIC CLUB - ROMA

20/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
BLOOM - MEZZAGO (MB)
DETTAGLI EVENTO
SWALLOW THE SUN + GUESTS
27/04/2019
LEGEND CLUB - MILANO
https://www.facebook.com/events/433231997219160/
GRUPPI
SWALLOW THE SUN
OCEANS OF SLUMBER
AEONIAN SORROW
NOTE
Apertura porte ore 20.30
Ingresso 25 euro
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