DETTAGLI EVENTO KING DUDE + GUESTS 01/06/2019 POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA https://www.facebook.com/events/2185774891751372/ GRUPPI

KING DUDE +

ROPE SECT +

CIORAN NOTE

Sabato 1 giugno 2019

@Postwar Cinema Club - Parma

strada Vallazza, 36



BIGLIETTI:



▪ Prevendita*:

dal 5 al 30 marzo sarà possibile acquistare il biglietto al costo di 15,00 euro inviando una mail a idrabooking@gmail.com indicando:

- Nome e cognome;

- Quantità di biglietti richiesti (se l'acquirente desidera più biglietti, specificare nome e cognome dei destinatari);

- Il biglietto è nominativo pertanto dovrà essere accompagnato da documento di identità all'ingresso.



* la prevendita sarà disponibile UNICAMENTE inviando una mail a idrabooking@gmail.com | no messenger - no passaparola - no etc etc.



▪ In cassa la sera del concerto:

20,00 euro



Apertura porte ore 21.00