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ESSENZA + GUESTS
GARAGESOUND - BARI

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OVERKILL + GUESTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA

08/03/19
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CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)

09/03/19
OVERKILL + GUESTS
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

09/03/19
HAKEN
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

09/03/19
MATERDEA + LEGACY OF SILENCE + CALICO JACK + ATHESIS
THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

09/03/19
PROSPECTIVE
SPAZIO ECO - BOLOGNA

11/03/19
KORPIKLAANI + TURISAS + TROLLFEST
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

12/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

13/03/19
RHAPSODY OF FIRE + GUESTS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
DETTAGLI EVENTO
PINO SCOTTO + GUESTS
15/03/2019
LET IT BEER - ROMA
https://www.facebook.com/events/349994878885776/
GRUPPI
PINO SCOTTO
TWISTED
RICERCADOS
MALEDIA
NOTE
Ingresso ore 21.00
Biglietto 8 euro in cassa la sera dello show
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