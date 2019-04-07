14/06/19
CREMISI
Dawn of a New Era
14/06/19
CHAOS MAGIC
Furyborn
14/06/19
DAMAGE S.F.P.
Damage S.F.P.
14/06/19
BEHEADED
Only Death Can Save You
14/06/19
WINTERWOLF
Lycanthropic Metal of Death
14/06/19
NUCLEUS
Entity
14/06/19
DEWOLFF
Live And Outta Sight II
14/06/19
SANDNESS
Untamed
14/06/19
WALKWAYS
Bleed Out, Heal Out
14/06/19
BRUCE SPRINGSTEEN
Western Stars
14/06/19
POSSESSED + NORDJEVEL
TRAFFIC CLUB - ROMA
14/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 1)
SANTHIA' - VERCELLI
15/06/19
EDDIE VEDDER + GLEN HANSARD + GUESTS TBA
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA
15/06/19
POSSESSED + Nordjevel
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
15/06/19
NOIROCKERCAMP
SANTA NINFA (TP)
15/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 2)
SANTHIA' - VERCELLI
15/06/19
WYRD
BIRRA SOTTO LA TORRE - MELZO (MI)
16/06/19
THE CURE + GUESTS TBA
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA
17/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 3)
SANTHIA' - VERCELLI
18/06/19
UADA + PANZERFAUST
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)