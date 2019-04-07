      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Death Angel
Humanicide
Demo

IX – The Hermit
Present Days, Future Days
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

14/06/19
CREMISI
Dawn of a New Era

14/06/19
CHAOS MAGIC
Furyborn

14/06/19
DAMAGE S.F.P.
Damage S.F.P.

14/06/19
BEHEADED
Only Death Can Save You

14/06/19
WINTERWOLF
Lycanthropic Metal of Death

14/06/19
NUCLEUS
Entity

14/06/19
DEWOLFF
Live And Outta Sight II

14/06/19
SANDNESS
Untamed

14/06/19
WALKWAYS
Bleed Out, Heal Out

14/06/19
BRUCE SPRINGSTEEN
Western Stars

CONCERTI

14/06/19
POSSESSED + NORDJEVEL
TRAFFIC CLUB - ROMA

14/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 1)
SANTHIA' - VERCELLI

15/06/19
EDDIE VEDDER + GLEN HANSARD + GUESTS TBA
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA

15/06/19
POSSESSED + Nordjevel
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

15/06/19
NOIROCKERCAMP
SANTA NINFA (TP)

15/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 2)
SANTHIA' - VERCELLI

15/06/19
WYRD
BIRRA SOTTO LA TORRE - MELZO (MI)

16/06/19
THE CURE + GUESTS TBA
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA

17/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 3)
SANTHIA' - VERCELLI

18/06/19
UADA + PANZERFAUST
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
DETTAGLI EVENTO
CANNIBAL CORPSE + SADIST
25/06/2019
Parma Music Park c/o Villa del Fulcino - Parma
GRUPPI
CANNIBAL CORPSE +
SADIST
ULTIMI COMMENTI
13/06/2019 - 21:45
BEHEADED: tutto il disco 'Only Death Can Save You' in streaming
13/06/2019 - 15:23
IMPERIUM DEKADENZ: ecco il video di ''Absenz Elysium''
13/06/2019 - 17:37
VOLBEAT: il videoclip di ''Last Day Under the Sun''
11/06/2019 - 01:11
BARONESS: tutto il prossimo album ascoltabile in streaming
07/04/2019 - 14:33
FREDDY DELIRIO AND THE PHANTOMS: guarda il lyric video di ''Frozen Planets''
10/06/2019 - 16:25
HAMMERFALL: online un nuovo lyric video
11/06/2019 - 21:24
NOCTEM: svelati i dettagli di 'The Black Consecration' in uscita a novembre
07/06/2019 - 11:02
TURILLI/LIONE RHAPSODY: presentato il secondo singolo dall'album di debutto
11/06/2019 - 21:13
AMBRIA METAL FESTIVAL: il 20 luglio a Bergamo con Grave Digger e altri
11/06/2019 - 21:40
NODE: in arrivo gli show con setlist speciale per il venticinquesimo anniversario
ULTIMI COMMENTI
27/05/2019
Articolo
IL PROCESSO
# 10 - Le Revival Band
13/06/2019
Intervista
BLOODBATH
Black metal forgiato in un fuoco death metal
06/06/2019
Articolo
JEFF BUCKLEY
Last Goodbye, un tributo originale....
11/06/2019
Intervista
MORK
Sino a quando le persone avranno sentimenti, esisterà il black metal
13/05/2019
Live Report
METALLICA + GHOST + BOKASSA - MILANO SUMMER FESTIVAL 2019
Ippodromo SNAI San Siro, Milano, 08/05/2019
ULTIMI COMMENTI
99
80
77
73
81
83
79
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     