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PESTILENCE + GUESTS
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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

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PESTILENCE
CUEVA ROCK - QUARTUCCIU (CA)

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PINO SCOTTO + GUESTS
LET IT BEER - ROMA

15/03/19
WHITE SKULL + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

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LARGO VENUE - ROMA

16/03/19
RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

16/03/19
PESTILENCE + GUESTS
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

16/03/19
FUROR GALLICO
OFFICINE SONORE - VERCELLI

16/03/19
MARCHE FUNEBRE + MECHANICAL GOD CREATION + SCELETUS
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
DETTAGLI EVENTO
LACHESIS
29/03/2019
BAR 111 - PALAZZAGO (BG)
GRUPPI
LACHESIS
NOTE
@Bar 111
via Statale Briantea, 30

Ingresso gratuito
Inizio concerti ore 21.00
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