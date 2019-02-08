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LARGO VENUE - ROMA

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RESONANCE FEST (day 2)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
DETTAGLI EVENTO
PROFANAL + EKPYROSIS + CARRION SHREDS
22/03/2019
EXENZIA - PRATO
https://www.facebook.com/TMAPrato/
GRUPPI
PROFANAL (00.30 - 01.30)
EKPYROSIS (23.15 - 00.15)
CARRION SHREDS (22.15 - 23.00)
NOTE
Venerdì 22 marzo 2019
@Exenzia - Prato
via Ettore Sambo, 10
Zona Industriale Maliseti

Apertura cancelli ore 22.00
Inizio concerti ore 22.30

Ingresso 10€ con consumazione omaggio.
Tessera ACSI obbligatoria.
La tessera costa 5€ ed ha validità fino al 31-12-2018

Dalle ore 01:30 ingresso gratuito con consumazione obbligatoria (€5) per tutta la notte
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