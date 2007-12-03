07/10/19
I AM LETHE
Journey
07/10/19
SAMMATH
Across The Rhyne Is Only Death
08/10/19
DYSANGELIUM
Death Leading
10/10/19
DEEP VALLEY BLUES
Demonic Sunset
11/10/19
LIFE OF AGONY
The Sound of Scars
11/10/19
SILENT CALL
Windows
11/10/19
APOKALYPTIC RAIDS
The Pentagram
11/10/19
PROFANATICA
Rotting Incarnation of God
11/10/19
BLUT AUS NORD
Hallucinogen
11/10/19
MUNICIPAL WASTE
The Lone Ranger (EP)
07/10/19
THE OBSESSED (ANNULLATO!)
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
09/10/19
CRASHDIET + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
09/10/19
PAUL GILBERT
DRUSO - RANICA (BG)
09/10/19
MOTORPSYCHO
CAPITOL - PORDENONE
09/10/19
AS I LAY DYING + CHELSEA GRIN + UNEARTH + FIT FOR A KING
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
09/10/19
IMPLORE
BAR CASTELLO - CHIUPPANO (VI)
10/10/19
MOTORPSYCHO
HIROSHIMA MON AMOUR - TORINO
10/10/19
PINO SCOTTO
DRUSO - RANICA (BG)
11/10/19
BONGRIPPER + BURNING GLOOM + SATORI JUNK
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
11/10/19
OMNIUM GATHERUM + IN MOURNING + HEIDRA
TRAFFIC CLUB - ROMA