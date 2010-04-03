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Where The Corpses Sink Forever - Vinyl Reissue

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SUFFOCATION + BELPHEGOR + GOD DETHRONED + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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01/05/19
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02/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
LEGEND CLUB - MILANO

02/05/19
GRIM REAPER
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO
DETTAGLI EVENTO
RINGS OF SATURN + GUESTS
05/05/2019
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
https://www.facebook.com/events/553606398482485/
GRUPPI
RINGS OF SATURN +
NEKROGOBLIKON +
MENTAL CRUELTY +
LEFT TO THE WOLVES +
HARBRINGER
NOTE
Apertura porte: 20.00
Prevendite: 17€
Biglietto alla cassa: 20€
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