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HELLUCINATION + GUESTS
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23/03/19
NANOWAR OF STEEL
MEPHISTO - ALESSANDRIA
DETTAGLI EVENTO
NANOWAR OF STEEL
23/03/2019
MEPHISTO - ALESSANDRIA
https://www.facebook.com/events/334258127166033
GRUPPI
NANOWAR OF STEEL
NOTE
Sabato 23 marzo 2019
@Mephisto - Alessandria
via Brigata Ravenna, 8

Biglietti: € 12,00
Prenotazione biglietti (da ritirare in cassa il giorno del concerto entro le 22:00): mephisto.rock@gmail.com
Biglietti disponibili anche in cassa la sera del concerto.

Per questo evento non è necessaria la tessera CSEN.
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