Sabato 23 marzo 2019

@Mephisto - Alessandria

via Brigata Ravenna, 8



Biglietti: 12,00

Prenotazione biglietti (da ritirare in cassa il giorno del concerto entro le 22:00): mephisto.rock@gmail.com

Biglietti disponibili anche in cassa la sera del concerto.



Per questo evento non necessaria la tessera CSEN.