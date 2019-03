DETTAGLI EVENTO ROTTEN SOUND + IMPLORE + GUEST 31/03/2019 SOUND MUSIC CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/2308730636022684/ GRUPPI

Grinder Fest:



porte 15.30

Skulld 16.00

Council of Rats 16.50

Fulci 17.40

Danny Trejo 18.30

Grumo 19.20

Implore 20.10

Rotten Sound 21.20 NOTE

ingresso

€ 20,00 per chi possiede già una tessera Acsi da presentare in cassa

€ 20,00 + € 5,00 di Tessera Acsi per chi non ha la tessera e deve farla