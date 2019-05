Gruppi di apertura (set completo):

TEMPERANCE

NEXUS OPERA

ANCESTRAL



Mini set:

Ralf Scheepers – tributo a Primal Fear e Gamma Ray

Roland Grapow – tributo a Masterplan ed Helloween

Brian O’Connor – tributo ai Vicious Rumors

Roy Z – tributo a Bruce Dickinson/Halford e classici



All-star Jam Session:

Più di un’ora di classici dell’hard rock e del metal reinterpretati in una jam session d’eccezione dai guest della serata.



GUESTS LIST confermata al 25 marzo

Voce:

Ralf Scheepers – Primal Fear, ex Gamma Ray

Brian O’Connor – ex Vicious Rumors, Consfearacy, Deadlands

Alessandro Conti – Trick Or Treat, Luca Turilli’s Rhapsody, Twilight Force

Tiziano Spigno – Extrema, Lucky Bastardz

Luca Micioni – Dragonhammer, Infinita Symphonia

Tomi Fooler – Skeletoon

Alessia Melany Scolletti – Temperance

Marco Pastorino – Temperance

Enrico “Erk” Scutti – Iconist, ex Cheope



Chitarre:

Roland Grapow – Masterplan, ex Helloween

Roy Z – Bruce Dickinson, Rob Halford

Tommy Massara - Extrema

Luca Princiotta - Doro, ex Blaze Bayley

Andy Martongelli – Arthemis, solo artist

Aldo Lonobile – Secret Sphere

Leonardo Porcheddu - live session per Mark Boals, Vivaldi Metal Project, Vitalij Kuprij, John Macaluso, Mistheria

Fabrizio Troiano – Timestorm

Steve Lujan – Cemetery Legacy



Basso:

Luca Negro – Temperance

Enrico Sandri – Kaledon, Setanera

Carlo Fantoni – Windrow

Aaroon Richardson – Cemetery Legacy



Batteria:

David Folchitto – Fleshgod Apocalypse, Stormlord

Andrea De Carolis – Timestorm, De La Muerte

Alfonso Mocerino – Temperance