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CHAOS MAGIC
Furyborn
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CREMISI
Dawn of a New Era
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DAMAGE S.F.P.
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WINTERWOLF
Lycanthropic Metal of Death
14/06/19
NUCLEUS
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TIMO TOLKKIS AVALON
Return To Eden
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THIS GIFT IS A CURSE
A Throne Of Ash
14/06/19
DEWOLFF
Live And Outta Sight II
08/06/19
ROCK TEMPLE FESTIVAL
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
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ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)
08/06/19
ACCIAIO ITALIANO - EDIZIONE ESTIVA
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08/06/19
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08/06/19
SEEDS OF DOOM FEST (day 2)
ROCKHOUSE CLUB - SALISBURGO
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ROOF LIVE MUSIC - LUCCA
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09/06/19
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09/06/19
AWAKE THE DREAMER
ROCK N ROLL - MILANO