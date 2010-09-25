14/05/19
STORMCROW
Face the Giant
14/05/19
SWEET OBLIVION
Sweet Oblivion
14/05/19
X-PLICIT
Like A Snake
17/05/19
RAMMSTEIN
Rammstein
17/05/19
RESTLESS SPIRITS
Restless Spirits
17/05/19
FIRST SIGNAL
Line Of Fire
17/05/19
HEAVY LOAD
Death Or Glory (reissue)
17/05/19
FULL OF HELL
Weeping Choir
17/05/19
DOOL
Love Like Blood (EP)
17/05/19
OCTOBER TIDE
In Splendor Below
12/05/19
DARE
LEGEND CLUB - MILANO
12/05/19
SYMPHONY X
ORION - ROMA
12/05/19
ISOLA ROCK (day 2)
PALARISO - ISOLA DELLA SCALA (VR)
12/05/19
AGENT STEEL (ANNULLATO!)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
14/05/19
SYMPHONY X
ALCATRAZ - MILANO
14/05/19
BRUJERIA + VENOMOUS CONCEPT + AGRESSION + SANGRE
TRAFFIC CLUB - ROMA
14/05/19
ANTI-FLAG + GUEST TBA
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
15/05/19
I AM MORBID + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
15/05/19
AGENT STEEL (ANNULLATO!)
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
15/05/19
BRUJERIA + VENOMOUS CONCEPT + AGRESSION + SANGRE
DAGDA CLUB - RETORBIDO (PV)