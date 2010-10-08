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11/04/19
GRIM REAPER - ANNULLATO!!
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

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GAMA BOMB + INJURY + NATIONAL SUICIDE + MORTAL VIOLENCE
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

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SEVENTH WONDER + HIDDEN LAPSE + HELIKON
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)

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DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

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KEE MARCELLO + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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NECROSHINE + DEMANDE A LA POUSSIERE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

12/04/19
THE MOTHMAN CURSE + GUESTS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)
DETTAGLI EVENTO
KEE MARCELLO + READY OR NOT
14/04/2019
DRUSO - RANICA (BG)
GRUPPI
Ore 21.30 - Ready Or Not
Ore 22.15 – Kee Marcello
NOTE
Apertura porte: ore 20.30
Ingresso 12€
Biglietti disponibili all’ingresso
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TEN: in arrivo il box set 'Opera Omnia - The Complete Works'
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