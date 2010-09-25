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DEFRAG - ROMA
https://www.facebook.com/events/351872202098555/
GRUPPI
FINGERNAILS+
ATHROX +
Grest TBA
NOTE
Sabato 11 maggio 2019
@Defrag Live Club - Roma
via delle Isole Curzolane, 75

Ingresso 5€ con tessera gratuita
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