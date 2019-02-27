19/04/19
AFTER THE BURIAL
Evergreen
19/04/19
DEAD TO A DYING WORLD
Elegy
19/04/19
GRAND MAGUS
Wolf God
19/04/19
PRISTINE
Road Back To Ruin
19/04/19
DAWN OF DEMISE
Into the Depths of Veracity
19/04/19
ACCEPT
Life is A Bitch
19/04/19
DAYSLIVED
Flectar
19/04/19
PRISTINE
Road Back to Ruin
19/04/19
SATAN TAKES A HOLIDAY
A New Sensation
19/04/19
JORDAN RUDESS
Wired For Madness
19/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
19/04/19
AUTHOR & PUNISHER + LINGUA IGNOTA
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
19/04/19
ENTOMBED A.D. + DISTRUZIONE + ULVEDHARR + GUESTS
PIKA FUTURE CLUB - VERONA
19/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
SCUMM - PESCARA
19/04/19
NECRODEATH
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
19/04/19
RAW POWER + GUESTS
IL CONTRO - PRATO
20/04/19
EVERGREY + BLOODRED HOURGLASS + GENUS ORDINIS DEI + CROSSING ETERNITY
DAGDA - RETORBIDO (PV)
20/04/19
ATLAS PAIN
LEGEND CLUB - MILANO
20/04/19
ENTOMBED A.D. + DISTRUZIONE + ULVEDHARR
TRAFFIC CLUB - ROMA
20/04/19
WAYFARER + ENTROPIA
BLOOM - MEZZAGO (MB)