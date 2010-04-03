      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Grand Magus
Wolf God
Demo

The Core
Flesh and Bones
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

01/05/19
VIOLENTOR
Putrid Stench

01/05/19
MURDRYCK
Födelsen

03/05/19
KAMPFAR
Ofidians Manifest

03/05/19
BAD RELIGION
Age of Unreason

03/05/19
AMON AMARTH
Berserker

03/05/19
ORIGIN
Abiogenesis - A Coming To Existence

03/05/19
RINGWORM
Death Becomes My Voice

03/05/19
SXUPERION
Endless Spiritual Embodiment

03/05/19
LORD VICAR
The Black Powder

03/05/19
OSIAH
Kingdom Of Lies

CONCERTI

01/05/19
SAINT VITUS + DOPELORD + TELEPATHY
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)

01/05/19
SUFFOCATION + BELPHEGOR + GOD DETHRONED + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

01/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)

01/05/19
MORTADO
REVEL THEATER - TREVIGLIO (BG)

02/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO COLOSSEO - ROMA

02/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
LEGEND CLUB - MILANO

02/05/19
GRIM REAPER
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO

03/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO CREBERG - BERGAMO

03/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)

03/05/19
LAMBSTONE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
DETTAGLI EVENTO
HANDFUL OF HATE + GUESTS
10/05/2019
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
https://www.facebook.com/events/296750987675220/
GRUPPI
HANDFUL OF HATE
GHOSTLY AERIE COVEN
AUFBRUCH
GOREPEST
ULTIMI COMMENTI
30/04/2019 - 13:08
DENIAL OF GOD: a giugno l'EP 'The Shapeless Mass'
30/04/2019 - 11:18
HAMMERFALL: disponibili i dettagli del nuovo singolo
30/04/2019 - 17:50
HEILUNG: ascolta la nuova ''Othan''
28/04/2019 - 21:38
FULCI: ascolta il brano 'Eye Full of Maggots'
30/04/2019 - 12:50
METAL FOR KIDS UNITED: confermato anche Gus G.
30/04/2019 - 11:29
LAMBSTONE: apriranno lo show dei Black Stone Cherry a Pistoia
30/04/2019 - 17:53
TARJA: ascolta ''Dead Promises'' dal nuovo album
29/04/2019 - 17:25
MOTIONLESS IN WHITE: pubblicata la nuova clip
25/04/2019 - 11:14
TURILLI/LIONE RHAPSODY: svelati i dettagli del debutto 'Zero Gravity (Rebirth And Evolution)'
01/04/2019 - 20:28
SACRED REICH: ascolta la nuova ''Don't Do It Donnie''
ULTIMI COMMENTI
29/12/2011
Articolo
IL GRANDE LIBRO DELL'HEAVY METAL
La recensione
29/04/2019
Articolo
HEAVY METAL
La storia mai raccontata, Vol.1 - 1984-1986
09/09/2012
Articolo
LOST IN THE VOID
# 2 - Metal in Friuli-Venezia Giulia
03/04/2010
Articolo
METALLICA
Lars Ulrich - La biografia
25/04/2019
Live Report
ACCIAIO ITALIANO FESTIVAL 9
Circolo Arci Tom, Mantova (MN), 20/04/2019
ULTIMI COMMENTI
95
74
70
81
69
62
74
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     