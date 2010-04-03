01/05/19
VIOLENTOR
Putrid Stench
01/05/19
MURDRYCK
Födelsen
03/05/19
KAMPFAR
Ofidians Manifest
03/05/19
BAD RELIGION
Age of Unreason
03/05/19
AMON AMARTH
Berserker
03/05/19
ORIGIN
Abiogenesis - A Coming To Existence
03/05/19
RINGWORM
Death Becomes My Voice
03/05/19
SXUPERION
Endless Spiritual Embodiment
03/05/19
LORD VICAR
The Black Powder
03/05/19
OSIAH
Kingdom Of Lies
01/05/19
SAINT VITUS + DOPELORD + TELEPATHY
CIRCOLO MAGNOLIA - SEGRATE (MI)
01/05/19
SUFFOCATION + BELPHEGOR + GOD DETHRONED + GUESTS
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
01/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
REVOLVER - SAN DONA DI PIAVE (VE)
01/05/19
MORTADO
REVEL THEATER - TREVIGLIO (BG)
02/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO COLOSSEO - ROMA
02/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
LEGEND CLUB - MILANO
02/05/19
GRIM REAPER
EXENZIA ROCK CLUB - PRATO
03/05/19
STEVE HACKETT
TEATRO CREBERG - BERGAMO
03/05/19
DIABLO SWING ORCHESTRA
CYCLE CLUB - CALENZANO (FI)
03/05/19
LAMBSTONE
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)