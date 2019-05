DETTAGLI EVENTO SLEAZE IT UP FESTIVAL 04/05/2019 DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO) https://www.facebook.com/events/668463193569806/ GRUPPI

SLEAZE IT UP FESTIVAL - con:



Stray Bullets | 20:00 – 20:30

Tesla Shamans | 20:40 – 21:10

Fallen Angels | 21:20 – 22:00

Loveshocks | 22:10 – 22:50

Aerodyne | 23:00 – 23:40

Nastyville | 23:50 – 00:30 NOTE

Sabato 4 maggio 2019

@Dedolor Music Headquarter - Rovellasca (CO)

via XX settembre, 33



Apertura porte ore 19:30