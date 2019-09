DETTAGLI EVENTO DEVILDRIVER + METHEDRAS + THAEIA (ANNULLATO!) 25/09/2019 ORION - ROMA https://www.facebook.com/events/293923394858191/ GRUPPI

DEVILDRIVER +

METHEDRAS +

THAEIA NOTE

Siamo dispiaciuti di dover annunciare che i concerti dei DevilDriver previsti per questo settembre non avranno più luogo. A seguito il comunicato ufficiale della band:



''È con grande dispiacere che i DevilDriver si sono trovati obbligati a dover cancellare il loro tour europeo di settembre e ottobre 2019. Questo avviene a causa di circostanze inaspettate completamente al di fuori dal controllo della band: il che significa che il gruppo non ha altra scelta che cancellare tutti questi concerti.



La band vorrebbe sottolineare che odia cancellare qualunque cosa e che in questi vent’anni di tour mondiali, non ha mai cancellato un tour prima d’ora e non è certamente un gruppo che vorrebbe mettere in difficoltà i propri fan o promoter. La band e il suo management domandano scusa a tutti i loro fan e promoter che hanno già comprato i biglietti per questo tour. Quei biglietti potranno essere rimborsati presso l’originale canale d’acquisto. I DevilDriver promettono che rimedieranno a tutto questo quando torneranno in Europa nel 2020, con uno show più grande e migliore di sempre.



Grazie per la vostra comprensione e ancora una volta, ci scusiamo per il disagio.''



Aspettiamo maggiori dettagli inerenti il rimborso e/o conseguente riprogrammazione.