DETTAGLI EVENTO FORGOTTEN TOMB + GUESTS 18/05/2019 FABRIK - CAGLIARI https://www.facebook.com/events/616674132095119/ GRUPPI

FORGOTTEN TOMB

ILIENSES TREE

ACT OF TRAGEDY NOTE

Sabato 18 maggio 2019

@Fabrik - Cagliari

via G. Mameli, 216



Apertura porte ore 20:30

Inizio concerti ore 21:00



Ingresso:

€ 10 (Prevendita, anche all'ingresso sino alle h 21:00)

€ 12 (All'ingresso, dopo le h 21:00)



Prevendite disponibili qui:

- Bodie Art, Via San Giovanni 254, Cagliari

- Fabrik, Via Goffredo Mameli 216, Cagliari

- Online su Bigcartel