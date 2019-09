DETTAGLI EVENTO CRASHDIET + GUESTS 09/10/2019 LEGEND CLUB - MILANO https://www.facebook.com/events/334232987283505/ GRUPPI

CRASHDIET

THE CRUEL INTENTIONS

HIGHRIDE

NOTE

Ingresso in prevendita 20,00 € + d.d.p.

Ingresso in cassa 22,00 €

Prevendite disponibili a partire dalle ore 11:00 di lunedì 6 maggio sui circuiti Mailticket e Ticketone