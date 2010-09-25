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AURA NOIR + VIOLENTOR
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ROTTING CHRIST + GUESTS TBA
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THE ONE - CASSANO D ADDA (MI)

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MORTUARY DRAPE + ROTTING CHRIST
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

10/05/19
VIOLENTOR
Circus club - Scandicci (FI)
DETTAGLI EVENTO
CARONTE + GUESTS
11/05/2019
LEGEND CLUB - MILANO
GRUPPI
CARONTE (23.35)
HOMSELVAREG (22.50)
SCELETUS (22.10)
THE WORST HORSE (21.30)
NOTE
Sabato 11 maggio 2019
@Legend Club - Milano
viale E. Fermi, 98

Apertura porte ore 20:30
Ingresso 8 euro
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