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MORTUARY DRAPE + ROTTING CHRIST
PIKA FUTURE CLUB - VERONA

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VIOLENTOR
Circus club - Scandicci (FI)

10/05/19
HANDFUL OF HATE + GUESTS
DAGDA LIVE CLUB - RETORBIDO (PV)
DETTAGLI EVENTO
KARMIAN + NYARLATOTHEP
11/05/2019
CONDOR - RUBIERA (RE)
https://www.facebook.com/events/981127952090278/
GRUPPI
KARMIAN +
NYARLATOTHEP
NOTE
Sabato 11 maggio 2019
@Condor - Rubiera (RE)
via Palermo, 5

Ingresso 8 euro, riservato ai soci ENCAP
La tessera associativa ha un costo di 4 euro, è valida per tutto il 2019 ed è rinnovabile/sottoscrivibile all'ingresso.

Inizio serata ore 21:00
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