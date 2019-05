DETTAGLI EVENTO MONSTERS OF REZ 18/05/2019 ARROGANT PUB - REGGIO EMILIA https://www.facebook.com/events/613410152437292 GRUPPI

INJURY

RAW POWER

DISTRUZIONE

THE MODERN AGE SLAVERY

JOHNNY MEETS K.G.B.

GRUMO NOTE

Il locale devolverà parte dell'incasso al CORE (centro oncologico ed ematologico di Reggio Emilia) in memoria di Andrea.



Sabato 18 maggio 2019

@Arrogant Pub - Reggio Emilia

via L. Della Robbia, 24/D



Ingresso libero e gratuito

Nessuna tessera richiesta



Apertura Porte ore 12:00 con possibilità di pranzare al locale

Inizio concerti ore 16:00