      Privacy Policy
 
IN EVIDENZA
Album

Possessed
Revelations of Oblivion
Demo

Degraey
Reveries
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/05/19
NEKROÍ THEOÍ
Dead Gods

31/05/19
VANANIDR
Road North

31/05/19
DEATH ANGEL
Humanicide

31/05/19
DARKTHRONE
Old Star

31/05/19
FUNERAL STORM
Arcane Mysteries

31/05/19
CONSTANTINE
Aftermath

31/05/19
VADER
Thy Messenger (EP)

31/05/19
FULCI
Tropical Sun

31/05/19
GLORYHAMMER
Legends From Beyond The Galactic Terrorvortex

31/05/19
ROYAL REPUBLIC
Club Majesty

CONCERTI

30/05/19
MANTICORE + GUESTS
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

31/05/19
MORTADO
CRAZY BULL - GENOVA

01/06/19
ARCH ENEMY + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI)

01/06/19
KING DUDE + GUESTS
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

02/06/19
GOTTHARD + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI)

02/06/19
TYRANT
ARROGANT SOUR FESTIVAL - REGGIO EMILIA

04/06/19
ARKONA
Traffic Live Club - Roma

05/06/19
HALESTORM + GUEST TBA
ESTRAGON - BOLOGNA

05/06/19
ARKONA
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

06/06/19
DEIPHAGO + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
DETTAGLI EVENTO
WINGS OF BEA METALFEST (day 2)
15/06/2019
SANTHIA' - VERCELLI
https://www.facebook.com/events/625278494602179/
GRUPPI
FROZEN SAND
TESLA SHAMANS
RED RIOT
AIRBORN
BATTLEFIELD
TEMPERANCE
NECRODEATH
ULTIMI COMMENTI
28/05/2019 - 17:13
RAMMSTEIN: la première del videoclip del terzo singolo ''Auslander''
28/05/2019 - 20:36
COVEN: ecco i dettagli del concerto di Roma
28/05/2019 - 21:24
FUNERAL STORM: tutto 'Arcane Mysteries' disponibile in streaming
28/05/2019 - 18:14
DESTRAGE: online il video del brano ''Hey, Stranges''
28/05/2019 - 21:33
DENIAL OF GOD: i dettagli e la title-track dell'EP ''The Shapeless Mass''
25/05/2019 - 19:20
JINJER: entrano in studio per registrare il nuovo album
27/05/2019 - 13:27
BATUSHKA: Krzysztof Drabikowski diffonde in streaming tutto il nuovo album
28/05/2019 - 20:26
ACE FREHLEY: il video animato di ''Mission to Mars''
28/05/2019 - 20:05
DEE SNIDER: il video di ''Tomorrow's No Concern'', dall'ultimo album
27/05/2019 - 17:01
1914: ascolta il nuovo singolo dalla ristampa di ''The Blind Leading The Blind''
ULTIMI COMMENTI
26/05/2019
Articolo
HEAVY METAL
La Storia mai Raccontata, Vol. 2 - 1987-1990
29/12/2011
Articolo
IL GRANDE LIBRO DELL'HEAVY METAL
La recensione
23/02/2011
Articolo
NON TOCCATE I TEDDY BOYS!
Fredda analisi storica di un fenomeno realmente accaduto
15/10/07
Intervista
RAW POWER
Parla Mauro
13/05/2019
Live Report
METALLICA + GHOST + BOKASSA - MILANO SUMMER FESTIVAL 2019
Ippodromo SNAI San Siro, Milano, 08/05/2019
ULTIMI COMMENTI
75
73
74
81
75
80
55
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     