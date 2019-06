DETTAGLI EVENTO GODS OF MEL 29/06/2019 LOCALITA' PIAN DEL TORO - MEL (BL) https://www.facebook.com/events/296069334658835/ GRUPPI

FUROR GALLICO: 23’10/00’45

DARK LUNACY: 21’30/22’50

SKELETOON: 20’15/21’15

CHRONIC HATE: 19’20/20’00

DROWNING THY ISSUES: 18’30/19’05

NOTE

Il Gods Of Mel, festival organizzato in memoria di Omar De Paris, tornerà per la sua nuova edizione da venerdì 28 a domenica 30 giugno presso la Località Pian del Toro di Mel, in provincia di Belluno.



Il programma sarà dedicato nella giornata di sabato 29 giugno alle sonorità metal.