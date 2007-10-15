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CRYING STEEL + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)

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ARCH ENEMY + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI)

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KING DUDE + GUESTS
POSTWAR CINEMA CLUB - PARMA

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GOTTHARD + GUESTS
LIVE CLUB - TREZZO SULL ADDA (MI)

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ARKONA
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
DETTAGLI EVENTO
CRYING STEEL + GUESTS
31/05/2019
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
https://www.facebook.com/events/1402903579834682/
GRUPPI
CRYING STEEL (23.25-00.05)
COFFEE OVERDRIVE (22.30-23.10)
TARCHON FIST (21.35-22.15)
NOTE
Venerdì 31 maggio 2019
@MK Live Club - Carpi (MO)
via Burzacca 2/D

Serata benefica per raccolta fondi da destinare alle cure di Micaela Boraggini

Ingresso riservato ai soci Fenaic
Costo tessera 5 euro
Contributo della serata 5 euro
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