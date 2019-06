DETTAGLI EVENTO CROWBAR + GUESTS 04/07/2019 SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI) www.diyticket.it GRUPPI

CROWBAR +

HELL OBELISCO +

DI' AUL NOTE

Giovedì 4 luglio 2019

@Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

via Tagliabue, 4



Apertura porte ore 20:00



Ingresso 18 euro + ddp acquistando i biglietti qui

Ingresso 23 euro in cassa la sera dello show



Ingresso riservato ai soci ACSI 2019. Chi non ha la tessera può sottoscriverla al locale e sarà valida per tutto il 2019 e per tutti i locali ACSI d'Italia



Il locale (situato in una comoda zona industriale e con nessun problema di parcheggio) è collegato dalla superstrada Milano Meda Milano-Meda (uscita Paderno Dugnano), dopo lo svincolo A4. Con i mezzi pubblici è facilmente raggiungibile data la vicinanza della stazione.