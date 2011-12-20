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PEGOROCK - PEGOGNAGA (MN)

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MORTADO + GUESTS
ALTERNATIVE MUSIC CLUB - MONTENERO DI BISACCIA (CB)
DETTAGLI EVENTO
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
08/06/2019
ROOF LIVE MUSIC - LUCCA
https://www.facebook.com/events/2383336851952608
GRUPPI
HARDCORE WARFARE FEST - con:

CRIPPLE BASTARDS
NIDO DI VESPE
BUTTERS
STERMINIA
LA CONFRATERNITA DEL VINO
NOTE
Sabato 8 giugno 2019
@Roof Live Music - Lucca
via E. Maffei, 525

Ingresso 10 euro con consumazione inclusa
Inizio concerti ore 21:30
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