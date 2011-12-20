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ATARAXIA
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CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)
www.caseificiolarosa.org
GRUPPI
ATARAXIA
NOTE
Sabato 8 giugno 2019
@Caseificio La Rosa - Poviglio (RE)
via Romana, 200/1

Sul navigatore impostare: "Associazione Culturale Caseificio La Rosa"

Evento Riservato ai soci / Ingresso a sottoscrizione 5 Euro

Apertura porte: 22.00
Inizio concerti: 22.30
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