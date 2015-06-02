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PAUL GILBERT
09/10/2019
DRUSO - RANICA (BG)
https://www.facebook.com/events/674233593047937/
GRUPPI
PAUL GILBERT
NOTE
Mercoledì 9 ottobre 2019
@Druso - Ranica (BG)
via Locatelli, 17

Ingresso: 20€ + diritti di prevendita
25€ in cassa

Prevendite disponibili sul circuito Mailticket dalle ore 10 di martedì 11 giugno.
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