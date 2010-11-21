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The Suns of Perdition I: War, Horrid War

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TOOL + THE SMASHING PUMPKINS + DREAM THEATER + GUESTS
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA

13/06/19
NUNSLAUGHTER + GUESTS
MU CLUB - PARMA

13/06/19
DEATH ANGEL + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO

14/06/19
POSSESSED + NORDJEVEL
TRAFFIC CLUB - ROMA

14/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 1)
SANTHIA' - VERCELLI

15/06/19
EDDIE VEDDER + GLEN HANSARD + GUESTS TBA
FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA

15/06/19
POSSESSED + Nordjevel
Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)

15/06/19
NOIROCKERCAMP
SANTA NINFA (TP)

15/06/19
WINGS OF BEA METALFEST (day 2)
SANTHIA' - VERCELLI

15/06/19
WYRD
BIRRA SOTTO LA TORRE - MELZO (MI)
DETTAGLI EVENTO
WHISKEY RITUAL + GUESTS
22/06/2019
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
https://www.facebook.com/events/606995426454053
GRUPPI
WHISKEY RITUAL
HOMSELVAREG (black metal da Como)
NERO OR THE FALL OF ROME (black metal da Verona)
CANTICUM DIABOLI (black metal da Treviso)
OBSCURA QALMA (symphonic black metal da Mestre)
NOTE
Sabato 22 giugno 2019
@Grind House Club - Padova
via Longhin, 37

Apertura porte ore 21:00
Inizio live ore 21:30
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