21/06/19
MEMORIAM
Requiem for Mankind
21/06/19
HOLLYWOOD VAMPIRES
Rise
21/06/19
BOKASSA
Crimson Riders
21/06/19
THENIGHTTIMEPROJECT
Pale Season
21/06/19
DREAMSLAVE
Rest In Phantasy
21/06/19
ABYSSAL
A Beacon In The Husk
21/06/19
MAERORMID
Stasi
21/06/19
(HED)P.E.
Stampede
21/06/19
TERAMAZE
Are We Soldiers
19/06/19
DEF LEPPARD + WHITESNAKE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
19/06/19
DROPKICK MURPHYS + THE INTERRUPTERS
SHERWOOD FESTIVAL - PADOVA
19/06/19
SHADE EMPIRE + KEEP OF KALESSIN + SKINNED
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
19/06/19
KEEP OF KALESSIN
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
20/06/19
UGLY KID JOE
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
21/06/19
DESTRAGE
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO
21/06/19
THE BURNING DOGMA + COCAINE KAMIKAZE
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
21/06/19
HELLBLADE + GUESTS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
22/06/19
MOONLIGHT HAZE + GUESTS
LEGEND CLUB - MILANO
22/06/19
MOTOBIRRATA
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)