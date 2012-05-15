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https://www.facebook.com/events/856646968016439/
GRUPPI
NERO DI MARTE +
DENHIAL
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Sabato 22 giugno 2019
@Spazio Polaresco - Bergamo
via del Polaresco, 15

Ingresso gratuito
L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia
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